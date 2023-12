Castel San'Elia, la mamma di Catalin ringrazia chi le è stata vicino

La mamma di Catalin Balan, il sedicenne trovato morto l'altro giorno dopo che si era allontanato di casa a Castel Sant'Elia, ha diffuso un messaggio dopo il funerale che si svolto ieri. «Grazie Grazie Grazie Non sono riuscita a scrivere prima per il dolore immenso che ho e che avrò per tutta la mia vita . Voglio ringraziare il sindaco Vincenzo Girolami e tutta l'amministrazione comunale, il comandante della stazione dei Carabinieri maresciallo Frison, la polizia locale, la protezione civile,i vigili del fuoco, le squadre di cacciatori e tutti le persone che hanno cercato mio figlio e che sono state indispensabili per il suo ritrovamento. Grazie a tutti sia castellesi che non, per essermi stati vicini fisicamente, con il pensiero e con la preghiera avete dimostrato un cuore pieno di amore. Spero che mio figlio diventato un angioletto vegli su tutti noi e che ci protegga per sempre da lassù» .

