Fucilata contro la vettura di un cacciatore a Valentano, indagano i carabinieri

Fucilata contro una vettura. E' accaduto questa mattina a Valentano. Il proprietario dell'auto era uscito per una battuta di caccia al cinghiale. Ha posteggiato la macchina nei pressi della zona di caccia e quando è tornato a riprenderla ha notato il lunotto posteriore infranto. A terra e sulla carrozzeria i pallini della cartuccia.



L'uomo, originario della Capitale, ha chiamato i carabinieri che si sono recati sul posto. Non vi erano altri cacciatori presenti in quel momento. Sono stati avviati tutti gli accertamenti e non si esclude nessuna ipotesi, anche quella di un colpo partito accidentalmente. © RIPRODUZIONE RISERVATA