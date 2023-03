Sabato 18 Marzo 2023, 05:25

Strisce blu e compenso del nuovo amministratore unico di Francigena, è guerra tra donne. «Con gli aumenti dei parcheggi pagate il raddoppio dello stipendio»: in consiglio comunale la bordata è arrivata dalla consigliera di FdI Antonella Sberna, che ha attaccato la sindaca Chiara Frontini sulla retribuzione di Elisabetta Ferrari, appena insediata alla guida della società partecipata che gestisce anche il trasporto pubblico e le farmacie comunali.

«Dicevate a noi - ha esordito Sberna - che eravamo la maggioranza delle tasse, ma avete fatto negli ultimi mesi due o tre operazioni su Francigena impattanti. Perché raddoppiare o triplicare in certi casi i costi dei parcheggi, anche per i residenti? L’abbonamento passa da 5 a 9 euro dentro le mura e da 2,50 a 6 fuori». E poi c’è «il raddoppio del compenso dell’amministratore unico da 44.360 euro a 96.138. Perché?».

La sindaca ha replicato duramente: «Quello che si faceva prima era andare in predissesto. Il compenso è esattamente nei termini di legge. È un investimento sul futuro. Questa società l’abbiamo presa per i capelli. L’indennità è collegata al risultato e all’obiettivo, se no magari la mandi in predissesto». Stoccatina per la situazione in cui Francigena è stata trovata.

Secondo Frontini tutto rientra in quella che vuole essere «una scommessa importante su una società che “quelli bravi” volevano vendere. C’è un monitoraggio mensile: un tavolo di controllo sull’attuazione del piano di risanamento, è un lavoro pazzesco. Il compenso comunque è 67 mila lordi, il resto è legato al raggiungimento degli obiettivi». Spiegazione che non ha convinto Sberna: «Avete parlato di rischio di danno erariale e di assoluta necessità di aumentare il costo dei parcheggi. E poi ci paghiamo l’amministratore unico».