Domenica 12 Novembre 2023, 05:20

Attenzione a non perdere il treno. Vignanello stadio Tullio Stefanucci ore 11, la FC Viterbo affronta il quotato Campus Eur per agganciarsi a uno degli ultimi vagoni diretti verso la vetta della classifica. È chiaro infatti che una mancata vittoria nella partita di questa mattina potrebbe allontanare ulteriormente la formazione gialloblù dalla vetta della classifica.

L'avversario odierno è però una delle squadre più ostiche da affrontare ltare in questo momento, visto che occupa il secondo posto in classifica e fino a questo momento ha subito una sola sconfitta. La società è in silenzio stampa, per cui ieri non sono uscite le dichiarazioni del nuovo tecnico Massimo Castagnari che oggi tra l'altro esordisce in campionato sulla panchina del Viterbo con l'obiettivo di continuare la tradizione positiva tra le mura amiche dove fino a questo momento la squadra ha sempre vinto. Buone notizie dall'infermeria visto che, dopo gli attaccanti Kordic e Cissè recupera anche Ziroli, che con ogni probabilità partirà però dalla panchina. Convocato anche il capitano De Goicoechea che però non partirà dal primo minuto.

L'allenatore dovrebbe presentare la squadra con lo schema 3-5-1-1 utilizzato anche da Massimiliano Nardecchia nelle ultime uscite, con Cissèal centrodell'attacco e Kordic che potrebbe entrare in campo nel corso della partita. Ancora fuori invece Sene Pape e Ancillai, che però hanno ripreso ad allenarsi insieme a Cristian Spolverini, infortunatosi alla spalla alcune settimane fa.

FC VITERBO (3-5-1-1) Marasca; Lo Zito, Morariu, Paganelli; Nesta, Fimiani, Donnarumma, Priorelli, Mancarella; Papa Seck, Cissè. A disp. Bertollini, Pompei, Forcillo, Ottaviani, Orlandi, Laye, Kordic, Ciucci, Bucca, Varriale, De Goicochea, Ziroli, D'Elia. All. Massimo Castagnari

CAMPUS EUR (4-3-3): Bertini; Cinelli, Baronci, Bergamini, Pellegrino; Sperati, Chimenti, Calveri; Matteoli, Necci, Montaroli. A disp. Milan, Ilari, Renzetti, Visconti, Bussi, Vitale, Fiocco, Gabriele. All. Daniele Scarfini

ARBITRO Nicole Puntel di Tolmezzo