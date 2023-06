Feste senza autorizzazione e coppia aggredita da pregiudicati, discoteca chiusa dal questore

Pestaggi e feste senza autorizzazione, discoteca chiusa. Nei giorni scorsi è stato segnalato alla Questura di Viterbo il verificarsi di episodi rilevanti sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, accaduti in un locale della provincia, dove spesso si svolgono serate danzanti e musicali alle quali partecipano numerosi giovani.

In particolare, i carabinieri hanno riferito che circa un mese fa due pregiudicati hanno aggredito violentemente, per futili motivi, una coppia di giovani fidanzati che stazionava nei pressi dell’esercizio pubblico, provocando al ragazzo lesioni giudicate guaribili con 40 giorni.

I responsabili sono stati rintracciati poco dopo nel locale, dove era in corso una serata di festa, senza che il titolare fosse in possesso della prescritta autorizzazione comunale. Il questore Fausto Vinci, al termine dell'istruttoria svolta dalla polizia, ha disposto la sospensione della licenza per sette giorni, anche alla luce di altri episodi che si sono verificati in passato nel locale.

Con l’approssimarsi della stagione estiva si intensificheranno i controlli della Questura nei confronti di esercizi e locali pubblici della provincia.