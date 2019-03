Crisi in Comune, giovedì il consiglio straordinario. Anche FdI vota con l'opposizione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Comune di Viterbo, la conferenza dei capigruppo ha deciso: il consiglio straordinario sulla crisi a palazzo dei Priori di svolgerà prestissimo. L'appuntamento è fissato tra una manciata di giorni, giovedì alle 15,30.Stamattina i capigruppo si sono incontrati nella sala giunta per decidere la data della prossima seduta. L'opposizione si è presentata compatta con la richiesta e anche Fratelli d'Italia (fino a pochi giorni fa nella maggioranza di centrodestra al governo della città) l'ha appoggiata subito. Alla fine è stata votata all'unanimità.La crisi in Comune va avanti da quasi due settimane e ancora non si vede una via d'uscita, la minoranza ha quindi deciso di accelerare per mettere la maggioranza con le spalle al muro. Operazione al momento riuscita, visto che pure i meloniani - da sempre sostenitori che una mossa di riconciliazione spetta al sindaco Giovanni Arena - forse anche per mettergli fretta si sono mostrati d'accordo.Fissato anche il consiglio ordinario per giovedì 14, con primo punto la discussione sulla carta di Pisa (anticorruzione).