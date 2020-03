Coronavirus, mascherine nocive e non sicure, maxi sequestro della finanza a Viterbo. Le fiamme gialle di Viterbo hanno sottoposto a sequestro 242 mascherine non conformi ai requisiti di sicurezza vendute al prezzo di 8,90 euro.

Lae finanza nell’ultima settimana hanno intensificato le attività di controllo economico del territorio, con particolare riferimento alla verifica della “sicurezza dei prodotti” e della “disciplina dei prezzi” dei dispositivi sanitari individuali maggiormente richiesti con l’inizio dell’allarme sanitario (mascherine, guanti, gel igienizzante per mani, ecc.) correlato alla diffusione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto.

Nell’ambito di tali interventi, presso un emporio di articoli vari Viterbo, è stato effettuato un sequestro di 242 dispositivi di protezione individuale, ritenuti non sicuri, in quanto non conformi alla normativa nazionale e comunitaria e potenzialmente nocivi per la salute. E’ stato segnalato amministrativamente il responsabile della ditta individuale alla competente autorità.

Prosegue su tutto il territorio provinciale l’attività di contrasto delle condotte illecite connesse con l’emergenza sanitaria in corso, «a testimonianza dell’impegno quotidianamente profuso dai militari del Comando provinciale di Viterbo a tutela dell’economia legale».



