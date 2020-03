Coronavirus, in Italia 17.660 casi, 2.116 più di ieri. I guariti sono 1.439, i morti 1.266

La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia. I contagi complessivi sono adesso 17.660, 2.116 in più di ieri. I guariti dall'inizio dell'epidemia sono 1.439, i morti 1.266. Nella giornata di ieri sono guarite 181 persone, 250 invece le vittime. Il dato è stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile.

Attualmente sono 14.955 i malati di coronavirus in Italia. Il totale delle persone ricoverate ha raggiunto i 7.426, di cui 1.328 in terapia intensiva.

Ultimo aggiornamento: 18:22

