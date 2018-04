Controlli della Stradale nel sabato notte a Viterbo, molti guidatori denunciati dopo l'alcol test

Denunce per guidatori alticci e numerosi patenti ritirate. E' il bilancio dell'attività di prevenzione e repressione predisposta dal compartimento della Polizia stradale del Lazio e dal questore di Viterbo, finalizzata a contrastare la guida sotto l’influenza di alcool o sostanze stupefacenti.



I servizi sono stati effettuati a Viterbo nella notte tra sabato e domenica scorsa. Impiegate le pattuglie della questura e della Stradale, nonché personale dell’Ufficio sanitario della polizia che, per gli accertamenti, ha utilizzato un nuovo camper attrezzato per l’occasione. I guidatori sono stati sottoposti a controlli del tasso alcolemico, tramite precursore, mentre per verificare in tempo reale la presenza di sostanze stupefacenti su chi è stato fermato, è stato utilizzato il drug test.



I controlli, coordinati dal dirigente Gianluca Porroni, hanno prodotto risultati di rilievo: su 35 veicoli controllati, e 42 persone sottoposte a verifica, 8 sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza. Un soggetto è risultato positivo all’accertamento della droga. Sono state 10 patenti di guida ritirate. I controlli saranno ripetuti periodicamente alternando le zone ove saranno effettuati

Luned├Č 9 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:40



