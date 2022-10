Martedì 11 Ottobre 2022, 06:05

I carabinieri della Compagnia di Civita Castellana, con l’ausilio di una unità cinofila dei Carabinieri di Roma, hanno effettuato un controllo del territorio finalizzato alla prevenzione della micro criminalità e all’uso di sostanze stupefacenti. Il bilancio parla di cinque persone finite nei guai, tre patenti ritirate e quattro persone segnalate come assuntori di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio, sono stati segnalati alle competenti Prefetture un 44enne di Campagnano di Roma ed un 54enne di Civita Castellana, entrambi gravati da precedenti di polizia che, controllati alla guida dei rispettivi veicoli, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente (cocaina e marijuana), detenute per uso personale. I militari pertanto hanno proceduto al ritiro immediato della patente di guida.

A Nepi, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno proceduto al controllo di un 19enne di Vallerano e di un 18enne di origine rumena, trovati in possesso di pochi grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, detenuto per uso personale. I giovani sono stati segnalati alla prefettura quali assuntori. Nell’ambito della stessa attività, un uomo di origini rumene è stato fermato alla guida in stato di ebbrezza alcolica e per questo gli è stata ritirata la patente di guida e segnalato alla locale Prefettura.

Stesso provvedimento è stato comminato ad un 21enne di Civita Castellana, che, andato a collidere con la sua autovettura contro un palo della luce, si è rifiutato di sottoporsi ai prescritti accertamenti per l’eventuale assunzione di sostanze alcoliche e/o stupefacenti. La patente di guida è stata ritirata per la sospensione ed il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

A Orte infine, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà quattro persone e ne hanno segnalate alla prefettura altre tre, a due delle quali si è provveduto anche al ritiro della patente.