Terni, "strage" di patenti per guida in stato di ebbrezza

TERNI - Strage di patenti nei controlli della polizia stradale per contrastare la guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti.

Tra le 45 persone che sono state fermate c’è stato chi ha pensato di farla franca fingendo maldestramente di non avere abbastanza fiato per poter fare il rilevamento. Il suo comportamento ha fatto scattare, accanto alla sospensione della patente, anche la sanzione ulteriore del sequestro del veicolo.

Durante i controlli in centro contro le stragi del sabato sera in otto sono stati trovati al volante dopo che avevano bevuto troppo.

In due casi gli automobilisti fermati e sottoposti a test dalla polizia stradale avevano un tasso alcolico superiore a 0,8 grammi per litro e per entrambi, oltre al ritiro delle patenti, sono scattate violazioni penali e denunce all’autorità giudiziaria.

Sanzione amministrativa e patente sospesa per gli altri sei, trovati con un valore alcolico tra lo 0,5 e lo 0,8.

Per la polizia stradale l’ennesima notte di controlli serrati, svolti con l’ausilio del personale sanitario della polizia, è stata la conferma della necessità di continuare a lavorare sulla prevenzione.

Soprattutto nel periodo estivo, quando si moltiplicano gli eventi e con essi il rischio che qualcuno possa dimenticare le regole per una guida che garantisca la propria e l’altrui incolumità.

I controlli della polizia stradale di Terni continueranno e per tutta l’estate verranno intensificati.