Terni, in otto sorpresi dalla polstrada a guidare dopo aver bevuto troppo Tre sono neopatentati

TERNI - In otto guidavano l’auto dopo aver bevuto troppo.

Tre erano neopatentati e uno di loro ha subito la sanzione più grave proprio a causa dell’elevato tasso alcolemico riscontrato.

E’ il bilancio dei controlli della polizia stradale di Terni, che ha denunciato quattro automobilisti e ne ha sanzionati amministrativamente altri 4.

Non è mancato chi si è messo alla guida e, al controllo, è rientrato nella fascia che ha superato l’1.50 grammi per litro, ignaro ed incosciente di cosa comporti una simile alterazione, sia dal punto di vista della pericolosità, sia dal punto di vista normativo.

“In questo caso, al di là di quanto poi accertato e documentato dalla strumentazione ufficiale - sottolineano dalla polizia stradale - il forte alito vinoso ed il comportamento sarebbero stati da soli un campanello di allarme per i poliziotti. La prevenzione dell’incidentalità, soprattutto giovanile, rappresenta non solo una esigenza, ma un obiettivo irrinunciabile e prioritario che trova per altro fondamento nelle direttive ministeriali di cui questi controlli sono attuazione”.

La sezione polizia stradale Terni annuncia che, nell’ottica di un piano di prevenzione nazionale, effettuerà ancora servizi mirati di controllo sulle condizioni di chi si mette al volante.