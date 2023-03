Martedì 21 Marzo 2023, 08:00

Pronto a guidare l'autobus che porterà in gita gli studenti in gita, ma i carabinieri lo trovano positivo all'alcoltest. È avvenuto domenica mattina a Pontecorvo, quando i carabinieri hanno proceduto al controllo sulla regolarità della documentazione e sulle condizioni psicofisiche del conducente di un autobus diretto a Bardonecchia, per una gita organizzata da un istituto scolastico della città fluviale. Una volta effettuato l'alcoltest i militari hanno riscontrato, attraverso l'etilometro, che l'autista aveva un tasso alcolemico leggermente superiore a quello consentito.



Comè noto gli autisti di autobus sono considerati conducenti professionisti, per i quali il legislatore, a differenza di altri utenti, non consente nessun limite di tolleranza e dunque il tasso alcolemico per loro deve essere pari a zero. L'autista del bus aveva invece un tasso leggermente superiore: per questo motivo è stato sanzionato e i carabinieri hanno subito contattato la ditta intestataria che ha reperito un altro conducente. Quest'ultimo, controllato dagli stessi carabinieri, è risultato idoneo e solo a quel punto la gita è potuta finalmente partire. Attimi di concitazione tra i circa 50 studenti e docenti accompagnatori dell'istituto superiore di Pontecorvo, pronti a partire con entusiasmo alla volta di Bardonecchia, un borgo famoso per i suoi panorami innevati e le grandi piste da sci.

Per l'autista, oltre alla sanzione amministrativa di 186 euro, è scattata anche la denuncia per guida in stato di ebbrezza. La gita è invece proseguita regolarmente: dopo circa 20 minuti dall'accaduto la ditta ha provveduto ad inviare un altro autista e la comitiva scolastica ha quindi potuto proseguire il viaggio senza ulteriori interruzioni.

