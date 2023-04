Sabato 15 Aprile 2023, 05:45

Bilancio, la minoranza riesce a ottenere un parere favorevole dal consiglio con due esempi che hanno dimostrato che la caparbietà ripaga: l’ambulatorio del Carmine e il tirocinio civico. Nel primo caso, l’emendamento prevedeva la riapertura dell’ambulatorio Carmine, uno spazio medico-sociale nato nel 2014. «Ricordo che per tanti anni è stato punto di riferimento anche per piccole medicazioni, importante anche per il turismo – ha spiegato Luisa Ciambella - è stato attivo fino al 2019, quando è stato chiuso creando parecchi disagi alla popolazione». Un emendamento che ha visto l’aula favorevole, così anche la proposta del tirocinio civico, ovvero l’istituzione di luoghi di confronto per i cittadini che potranno ricevere una formazione di educazione civica, con l’obiettivo di riavvicinare la popolazione alla politica soprattutto a seguito dei dati ottenuti dall’ultima campagna elettorale, dove solo il 44% degli aventi diritto si è recata ai seggi.

Riesce a ottenere il parere favorevole della giunta, inoltre, l’emendamento per l’illuminazione del tratto di competenza del comune di Viterbo di viale Fleming, strada che porta all’ospedale Belcolle e teatro di diversi incidenti. «Con commozione ringrazio, ritengo che questo risultato che insieme otteniamo grazie alla maggioranza sia un segnale positivo», ha commentato Laura Allegrini.

Il consiglio comunale ha infine approvato il bilancio 2023-2025 con venti voti favorevoli e dieci contrari, dopo la richiesta del Pd di accertamenti circa le discussioni nate in aula, che hanno anche visto l’intervento del revisore dei conti, il quale ha giustificato il parere tecnico circa le irregolarità del piano degli investimenti. L’opposizione, in ogni caso, ha bocciato e sospeso il primo bilancio della giunta Frontini, anche per la chiusura nei confronti degli emendamenti proposti nelle due giornate. «Il mio intervento - ha concluso la sindaca Chiara Frontini - è un ringraziamento al consiglio comunale nella sua interezza per la modalità serie tra persone che hanno l’onere e l’onore di rappresentare questa città. È stato un lavoro duro al quale in tanti hanno collaborato. Puntiamo a non sprecare un solo euro di questo bilancio, abbiamo ben chiaro quello che vogliamo fare».