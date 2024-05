Volley serie B, finali play-off: Maury’s Com Cavi ospite della Kerakoll Sassuolo

Trasferta in Emilia per la Maury's Com Cavi Tuscania dove domani sera (mercoledì) scenderà in campo contro la Kerakoll Volley Sassuolo nel secondo incontro delle finali play off girone PD.

Dopo aver superato per 3/0 sabato scorso al Palazzetto dell'Olivo The Begin Volley Ancona, vincitrice del girone E, capitan Buzzelli e compagni affronteranno domani alle 20 al PalaPaganelli di Sassuolo la vincitrice del girone D con l'obiettivo di chiudere il discorso promozione.

Tre le sconfitte subite dai sassesi nel corso della regular season, due delle quali in casa così come Tuscania che però di sconfitte ne ha collezionate quattro.

Squadra sicuramente temibile quella emiliana che ha nell'opposto Luca Bigarelli, classe 1991, il suo uomo di punta. "Siamo le battute finali -spiega coach Perez Moreno- manca solamente una partita per fare il salto di categoria. Quest'anno abbiamo fatto un bel campionato e sabato scorso con Ancona abbiamo offerto una prestazione davvero speciale in cui tutti hanno giocato molto bene mettendo l'avversario in difficoltà e non consentendogli di rialzare la testa.

Devo fare i complimenti ai ragazzi, sono dei grandi atleti e dei grandi uomini. Ora testa a domani. Giochiamo contro una squadra, il Sassuolo, che non conosciamo ma sappiamo che ha fatto davvero bene nel suo girone. Sappiamo anche che giocare fuori casa può creare delle difficoltà per quanto riguarda l'attenzione in campo ma noi siamo pronti anche a questo e non vediamo l'ora di giocarci questa partita".

Probabile starting-six dei padroni di casa: Giuriati in regia con Bigarelli opposto, Sartoretti e Soli di banda, Lodi e Degoli al centro, Ugolini (Luppi) libero. Si gioca alle 20 agli ordini dei signori arbitri Federica Grasso e Davide Coppola.

Prevista la diretta streaming sul canale YouTube - volley sassuolo.