Martedì 21 Maggio 2024, 00:10

VITERBO - Continua l’ondata di furti nelle case di campagna del capoluogo. L’ultimo colpo proprio ieri mattina in strada Sammartinese. Un gruppo di malviventi è riuscito a entrare nella proprietà e dopo aver divelto recinzioni e chiavistelli ha fatto manbassa di tutto ciò che poteva portar via. I ladri hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per entrare e mettere, con calma, a segno il colpo. I rilevi sono stati eseguiti dagli agenti della Volante e della Scientifica intervenuti appena i proprietari hanno lanciato l’allarme. La Scientifica, in particolare, sta cercando di isolare qualche possibile impronta digitale lasciata dai ladri per l’identificazione.

Da mesi ormai le case rurali, villette e abitazioni ubicate nelle zone di campagna della città sono bersagli di ladri sempre più agguerriti e attrezzati.

Il modus operandi. Entrano in azione, di notte e di giorno, senza i proprietari all'interno ma anche con, da Tobia a San Martino al Cimino. Nel mirino ville e villette tra strada Salemme e strada Vallalta, tra strada Campolungo e strada Montigliano. Malviventi entrerebbero nelle abitazioni, che poi svaligiano facendo incetta soprattutto di soldi e gioielli, dopo aver tagliato le recinzioni.

Il modus operanti è sempre lo stesso: fanno dei tagli ben precisi nelle reti di recinzioni, preferibilmente a livello della strada dove possono scappare facilmente. E una volta dentro mettono tutto a soqquadro e con un frullino riescono a segare la cassaforte. Rompono portone e finestre per riuscire a entrare. Facendo danni ingenti.

Furti in aumento. Nel 2023 nella Tuscia sono stati registrati 2.359. In aumento rispetto all’anno precedente. «Nella lotta contro i furti nelle abitazioni è fondamentale la prevenzione. Una lotta che, però, non può essere vinta solo dalle forze dell'ordine ma è fondamentale il coinvolgimento attivo dei cittadini. È di vitale importanza - sottolineano le forze dell’ordine - l'adozione di misure preventive da parte dei residenti. Semplici accorgimenti come l'installazione di dispositivi di sicurezza, l'illuminazione adeguata delle aree esterne e la collaborazione con i vicini di casa possono contribuire significativamente a scoraggiare i ladri. Inoltre, è cruciale che i cittadini segnalino tempestivamente qualsiasi attività sospetta. La prontezza nel segnalare movimenti inusuali o persone sospette, infatti, può consentire ai carabinieri di intervenire in modo rapido ed efficace, impedendo potenziali crimini e proteggendo la comunità».

L'allarme. L’allarme furti resta alto e carabinieri e polizia anche nelle prossime settimane continueranno a monitorare e controllare tutte le zone a loro assegnate per evitar