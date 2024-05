Venerdì 10 Maggio 2024, 06:05

Profitti in crescita per Acea nel primo trimestre dell’anno. Il gruppo romano dell’energia e dell’acqua ha realizzato un utile netto di gruppo di 83 milioni, in aumento del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. «La focalizzazione sulla gestione dei costi e degli investimenti, insieme alla crescita organica, hanno più che compensato i maggiori ammortamenti legati agli investimenti effettuati», ha sottolineato la società. I ricavi consolidati scendono invece del 17% a 1,026 miliardi e «risentono principalmente della flessione dei prezzi sui mercati energetici». Gli investimenti realizzati sono pari a 247,5 milioni, in riduzione rispetto ai 258,2 milioni dell’anno precedente «a causa di una diversa pianificazione».

GLI INVESTIMENTI

«I risultati del primo trimestre dell'anno mostrano un andamento positivo e in crescita rispetto allo stesso periodo del 2023, grazie principalmente agli investimenti effettuati nei business regolati, con una posizione finanziaria netta solida e coerente con le nostre previsioni», ha osservato l'amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo. «Restiamo fortemente impegnati nell'attuazione del piano industriale con risultati attesi in linea» con le previsioni annunciate al mercato, ha aggiunto il manager.

I BUSINESS

Il gruppo, dopo aver messo in guardia dagli impatti che potrebbero avere le turbolenze geopolitiche in est Europa e le tensioni in Medio Oriente, ha rilevato quindi che i risultati del primo trimestre 2024 mantengono l’andamento positivo registrato nel corso dell’anno precedente, evidenziando un margine operativo lordo consolidato in crescita. Confermate inoltre le stime per l’intero 2024. «Stiamo facendo bene, continueremo a migliorare e abbiamo già un utile previsto in crescita in budget ma siamo troppo all’inizio dell’anno, non è ancora il momento di esprimersi», ha puntualizzato Sabrina Di Bartolomeo, direttrice finanziaria del gruppo, che ha archiviato il 2023 con 294 milioni di profitti netti.

IL PROGETTO

Intanto Acea presenterà «nei prossimi giorni», entro la scadenza prevista del 18 maggio, l'offerta per il termovalorizzatore di Roma. «Confermiamo l'interesse: è un progetto strategico di cui siamo promotori», sono state le parole di Palermo. Un «progetto importante», ha proseguito, perché Acea già svolge «su Roma la gestione della parte ambientale attraverso altri termovalorizzatori in particolare su San Vittore a Frosinone» ma anche perché «può essere l'inizio di ulteriori sviluppi in questo ambito». Palermo ha poi aggiunto che «sarebbe il primo progetto promosso direttamente» da Acea considerato che gli altri sono stati invece acquistati in un momento successivo alla costruzione.

LE NORME

Infine, per quanto riguarda il settore dell’acqua, ci sono margini di crescita. La nuova normativa varata recentemente dal governo, ha detto ancora Palermo, «dà aperture in linea con il nostro piano industriale e riteniamo che ci siano spazi per un upside ma quando e come dipende da tanti fattori».