Domenica 19 Maggio 2024, 13:25

Alimenti speciali per anziani fragili e malati oncologici, la formula innovativa ha un cuore viterbese.

Dietro lo sviluppo della composizione ci sono due medici e ricercatori: Fotios Loupakis, oncologo da anni trapiantato a Viterbo e Giuseppe Pasqualetti, farmacologo e geriatra.

Sottoposta a domanda di brevetto UE agli inizi del 2024, ed a cui è stato dato il nome di Thitavita®, la formula di Loupakis e Pasqualetti è contenuta in un mix bilanciato di proteine, carboidrati, lipidi, microelementi e vitamine costituendo un supporto alimentare integrativo per soggetti anziani fragili (fino al 20% della popolazione over 70, di cui solo un terzo adeguatamente sostenuti con un supporto nutrizionale) e per malati di tumore, in particolare in quelli in fase avanzata.

“Il nostro obiettivo è migliorare la qualità della vita dei pazienti”, spiega Loupakis, CEO della start-up innovativa 3trees con sede proprio a Viterbo “nonché creare le condizioni perché le terapie farmacologiche possano funzionare al meglio”. Il prodotto, che entrerà in commercio con il nome di Bianutris® nel prossimo autunno (ottobre), è frutto di un lavoro intenso. Sulla base di ricerche originali iniziate nel 2016, progressivamente pubblicate su riviste internazionali, e grazie all’analisi di dati emersi da collaborazioni intensive con gruppi di ricerca nazionali e internazionali, nonché replicati e validati in diversi setting da altri gruppi di ricerca, “è stato identificato e confermato il valore prognostico dei valori di ormoni tiroidei circolanti (espresso come fT3/fT4) sia in pazienti anziani che in pazienti oncologici”.

Un valore, fT3/fT4, che più si riduce e più contrae la speranza di vita dei pazienti e sul quale si basa l’innovazione portata da 3trees. Partendo da evidenze precliniche e cliniche, Loupakis e Pasqualetti hanno ideato una composizione in grado di integrare le carenze e coadiuvare un progressivo miglioramento del rapporto fT3/fT4, con l’obiettivo di prevenire o rallentare il deperimento fisico.

Un risultato che ha attirato l’interesse della comunità scientifica. In attesa dell’approvazione definitiva della formulazione da parte del Ministero della Salute nelle liste degli Alimenti a Fini Medici Speciali (prevista per Luglio 2024), è in corso di definizione un accordo di collaborazione scientifica con varie Istituzioni sia italiane che estere per l’osservazione clinica controllata e una estesa raccolta di dati dettagliati sui primi soggetti trattati.

Altro prestigioso riconoscimento, 3trees è stata selezionata tra le 12 migliori start up per il concorso “Start Pitch” nell’ambito dell’evento “Converging Skills” dell’Università di Pisa.