Coni Viterbo, cresce la squadra con i fiduciari locali

La famiglia del Coni di Viterbo si amplia. Su proposta del delegato provinciale, il presidente del Coni Lazio Riccardo Viola ha nominato tre nuovi fiduciari.

La scelta per l'area nord della Tuscia è ricaduta su Ennio Cuccuini, di Sipicciano, ex giocatore del Rimini serie B, colonna per anni della Viterbese e ora direttore tecnico della scuola calcio di Montefiascone. Per l'area centro è stato nominato Marco Marcucci di Ronciglione, ex giocatore di calcio dilettanti, allenatore di padel, tennis e dirigente sportivo. Per l'area sud la scelta è ricaduta su Angelo Ortolani di Nepi uno degli organizzatori della Maratonina dei Tre Comuni e promotore di molte iniziative sportive e culturali.

«I fiduciari locali hanno un importante ruolo di raccordo sul territorio che sono sicuro sapranno portare avanti al meglio dice Viola -. Saranno chiamati a sviluppare i rapporti a livello locale con le società sportive e gli organi delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite, per tutte le esigenze relative all'attività promozionale e allo sviluppo della pratica sportiva e a collaborare con le amministrazioni locali, relazionando al delegato provinciale». Nei prossimi giorni sarà scelto anche il fiduciario per la città di Viterbo.

Appena concluse le nomine è prevista una riunione tecnica con i nuovi fiduciari e il presidente regionale e il delegato provinciale per sviluppare alcuni progetti sportivi e promuovere iniziative sul territorio.

Nel frattempo sono partiti i Centri Coni a Civita Castellana, Orte e Ronciglione che coinvolgono centinaia di bambini e sono seguiti dal coordinatore tecnico Adriano Ruggiero.