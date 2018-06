Educamp, 177 campioncini in scena alla Scuola Marescialli dell'Aeronautica di Viterbo

di Paolo Baldi

Centosettantasette bambini (85 la prima settimana, 92 la seconda) hanno preso parte all'edizione 2018 di Educamp, che si è svolta a Viterbo negli impianti sportivi della Scuola marescialli dell'Aeronautica Militare-Aeroporto “T. Fabbri” e intitolati all'aviere scelto Giulia Incisa della Rocchetta.

Cinque squadre contraddistinte dai colori (giallo, verde, nero, rosso e arancione), due settimane di intensa attività sportiva e ludico-motoria, un incredibile numero di discipline (nuoto, giochi da tavolo, pallatamburello, minivolley, vela, scacchi, atletica leggera, minigolf, calcio, minibasket, badminton, pallamano, taekwondo, rugby, nuoto), oltre a una serie di esperienze alternative come gli “edugiochi”, la “pineta fiabe”, il “laborarte” e l'educazione sociale-sportiva: questi i dati fondamentali di un vero e proprio “magic moment” che ha visto i piccoli viterbesi impegnati anche nei “test Coni”.

Per la cronaca la “SMAM” è stata teatro di Educamp, il progetto vincente del Coni, per la quinta volta di fila e, nel momento dei saluti (l'ultima giornata si è conclusa con una festa danzante su ritmi trascinanti di canzoni orecchiabili e canticchiate da tutti) ha avuto la presenza del presidente del Coni Lazio Riccardo Viola, del vice Giampiero Mauretti, del presidente regionale della Federugby Antonio Luisi e di due rappresentanti dell'aeroporto-scuola viterbese, il colonnello Maurizio Angelis e il comandante Leonardo Moroni.

