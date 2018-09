Civita Castellana, tornano le “Notti Falische”. Weekend di musica e divertimento

Tornano le Notti Falische, in una seconda edizione rinnovata e piena di sorprese che di fatto aprono i festeggiamenti dei Santi Patroni Marciano e Giovanni a Civita Castellana (Viterbo). In questo fine settimana all'Orto di Miretto (Via Roma) nel centro storico, a ridosso del Forte Sangallo, sono in programma tre serate all'insegna del divertimento e musica.



Venerdì e sabato è in programma la cena, organizzata dai ragazzi Ops in due turni, ore 20 e 21,30. Il dopo cena è in musica con l'esibizione dei "Rocket Queen" tribute band del famosissimo gruppo rock Guns n' Roses.

Sabato si terrà l'ormai classica discoteca all'aperto che ha caratterizzato l'estate civitonica, con un dj d'eccezione: Fabio Di Matteo. Per prenotare le cena si può chiamare, Andrea 339-6127004 - Giorgia 389-1250617.



Domenica ci saranno due saggi di ballo, con le scuole "Il ballo di Anton", alle ore 19 e seguire alle ore 21,i ragazzi della Formazione danza Honey proporranno un emozionante spettacolo in notturna. «Ci siamo impegnati tantissimo hanno detto - i ragazzi di Ops oramai punto di riferimento per gli appuntamenti giovanili e non solo - e abbiamo lavorato duramente per accontentare tutti. Siamo certi che la festa sarà apprezzata anche questa volta e ci sarà anche una grande partecipazione».



Mercoled├Č 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:10



© RIPRODUZIONE RISERVATA