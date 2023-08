E' morto Gualtiero Brunelli, ex calciatore della Roma e imprenditore della ceramica

Lutto nel mondo del calcio e dell'imprenditoria a Civita Castellana. Si è spento nella sua abitazione, all'eta di 82 anni, Gualtiero Brunelli. Da giovane aveva indossato la maglia della Roma, con cui nel 1960 aveva vinto il titolo italiano juniores insieme a De Sisti e Ginulfi e a tante altre future colonne della Roma.

Nella stessa stagione il tecnico giallorosso Alfredo Fon, lo lanciò in prima squadra nella Coppa delle Alpi, dove aveva collezionato due presenze, tra cui quella contro la Juventus nella quale realizzò tre reti. Poi il passaggio nelle stagioni successive alla Ternana e al Civitavecchia.

Nel calcio locale ha giocato con la maglia del Gs Ceramiche Civita Castellana, con cui ha chiuso la sua carriera sportiva. Nei momenti di difficoltà del calcio civitonico si è fatto promotore di molte iniziative, per sostenere quella che era la sua passione insieme alla Roma.

Brunelli è stato anche tra i fondatori e i sostenitori del locale Moto club, come grande appassionato di moto d'epoca e di automobili.

Come imprenditore, ha ereditato insieme ai cugini l'azienda di famiglia di autotrasporti.

Successivamente ha fondato la Kerariv, azienda che produceva piastrelle. Tra le sue "creature" anche la ceramica Tiffany, azienda leader nel settore delle stoviglierie per oltre venti anni: un marchio che ha fatto il giro del mondo con l'apertura di filiali in Europa e in America.

Gualtiero Brunelli lascia la moglie e due figli. Tanti gli attestati di stima e vicinanza nei confronti della famiglia da parte dei suoi ex operai ed ex giocatori rossoblù. I funerali si terranno domani, domenica 6 agosto, alle ore 16 nella chiesa Cattedrale di Civita.

La famiglia ha deciso di effettuare una raccolta di fondi in suo nome che saranno donati in beneficenza.