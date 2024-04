Civita Castellana, l'attore Alan Cumming incantato dal centro storico

L'attore di origine inglese Alan Cumming è rimasto incantato dal centro storico di Civita Castellana.

Impegnato nelle riprese di un film a Sutri "La Morte ci divide" (titolo originale Death Do Us Part), un'importante co-produzione internazionale Italia, Spagna, Polonia e Stati Uniti, ha scelto per trascorerre il tempo libero e anche riposarsi durante le pause del film nella residenza di Palazzo Fortuna in via Garibaldi nel cuore della parte nobile della città delle ceramiche e anche di gustare i piatti locali. Ha apprezzato a quanto sembra entrambe le cose.

La sua presenza non è passata pertanto inosservata in questi giorni di permanenza nella bassa Tuscia ed è stato spesso notato dalle persone.