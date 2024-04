Weekend per la XC Motorsport di Civita Castellana impegnata a Varano

Sul circuito emiliano, nella ATCC Light Stefano Bosi è stato costretto al forfait a causa di un incidente, mentre Mario Benvenuti nel Trofeo Predators non ha trovato il giusto feeling con la vettura ed il tracciato.

Il team XC Motorsport ha vissuto un fine settimana in salita durante la recente tappa della FX Racing Weekend a Varano de Melegari, che si è svolta dal 12 al 14 Aprile: la squadra civitonica era al via con Stefano Bosi nel campionato ATCC Light al volante di una Seat Leon Supercopa curata dalla Pro Race e con Mario Benvenuti nel trofeo Predators con una PC015H curata dalla TC Racing. Purtroppo, per Stefano Bosi, il weekend si è concluso prematuramente a causa di un incidente occorso nel primo turno di prove libere: purtroppo i danni alla vettura sono stati tali da impedire al pilota ravennate di partecipare alla gara successiva, ma nonostante questa sfortunata situazione, Bosi mantiene la sua determinazione e guarda avanti per le prossime sfide. Mario Benvenuti, invece, ha affrontato il weekend con determinazione nonostante le difficoltà incontrate sin dalle prime prove libere, dovute a uno scarso feeling con il tracciato parmense.

In qualifica, Benvenuti si è classificato al 27° posto assoluto.

Tuttavia, durante la gara 1, il pilota civitonico ha messo in campo tutta la sua esperienza con la vettura curata dalla TC Racing concludendo la gara al 24° posto assoluto e al 7° posto nella categoria Silver. Nella seconda manche di gara, il portacolori della XC Motorsport, ha guidato con audacia e impegno: dopo una bella battaglia con i suoi avversari, è riuscito a tagliare il traguardo al 26° posto assoluto e all'8° posto nella categoria Silver. Mario Benvenuti: “Purtroppo l’incidente che ha visto coinvolto il mio socio Stefano Bosi mi ha condizionato il weekend, tra l’altro la gara si è svolta in un circuito per me molto ostico. Gara 1 incolore e gara 2 con una bella lotta tra 5 piloti fermata purtroppo dalla bandiera rossa. Diciamo che viste le premesse per questa volta va bene anche così”.