Civita Castellana, oltre 500 bambini all’anfiteatro Falerii Veteres per la Fattoria in piazza

Oltre 500 bambini provenienti dall’istituto comprensivo XXV aprile, dall’istituto comprensivo Dante Alighieri, dall’istituto delle suore Francescane e dal Bionido di via Nepesina, hanno animato giovedì mattina la Fattoria in Piazza, iniziativa organizzata all’anfiteatro Falerii Veteres dalla Coldiretti, in collaborazione con il Comune di Civita Castellana, Pro Loco, Croce Rossa e Protezione civile.

“Un’iniziativa che promuove non solo una corretta educazione alimentare, indirizzando i bambini già da piccoli a scegliere cibo sano – spiega il sindaco Luca Giampieri – ma che dà loro la possibilità di stare a contatto con la natura, di partecipare a laboratori didattici, seguire lezioni sulla biodiversità e sulla stagionalità dei prodotti migliori della nostra terra”.

Presenti all’iniziativa tantissime aziende che nei loro stand hanno ospitato i bambini, mostrando loro come si fanno il miele, il formaggio, l’olio, la cioccolata e tante altre attività.

Ai piccoli partecipanti, che hanno potuto anche divertirsi in un’area riservata agli animali, sono stati donati foulard e foto ricordo. “Un grazie va a tutte queste imprese che hanno partecipato all’evento con i loro prodotti, mezzi e bestiame – conclude Giampieri -, all’assessore all’Agricoltura Lorena Sconocchia, al direttore di Coldiretti Lazio Sara Paraluppi, al presidente provinciale di Coldiretti Viterbo Maria Beatrice Ranucci, al presidente e al segretario di Coldiretti Civita Castellana Emanuele Cavalieri e Igino Rita, alla responsabile Donna Impresa di Coldiretti Viterbo Cinzia Frezza. Mi auguro che questa iniziativa, che mi sta particolarmente a cuore, sia stata per i bambini un’esperienza formativa utile e un’occasione di divertimento”.