Civita Castellana, la compagnia carabineri festaggia la Virgo Fidelis

Festeggiata dalla compagnia carabinieri di Civita Castellana la Virgo Fidelis. Ad ospitare la messa è stata la chiesa parrocchiale di San Giuseppe Operaio. Ad accogliere i rappresentanti dell’arma in servizio e in concedo, i rappresentanti dell’associazione nazionale e anche cittadini è stato il parroco don Luca Cottardi.

Prima dell’inizio della cerimonia c’è stata la consegna di un quadro realizzato dalla classe 4° B indirizzo - Arti Figurative dell’Istituto Midossi, su cui hanno lavorato con particolare motivazione le allieve Rachele Risucci e Celeste De Santis. Da oggi l’icona sacra della Virgo Fidelis che è la protettrice dell’arma dei carabinieri sarà presente nei locali della caserma della compagnia di via Terni a Civita Castellana. Ad accompagnare gli studenti alla cerimonia erano presenti il preside Alfonso Francocci e i docenti professori Enea Cisbani e Angela Mascarucci.

La messa è stata celebrata dal Cappellano Militare Padre Domenico Vendemmiati che insieme a Don Luca Cottardi hanno benedetto il quadro. Presente anche il comandante della compagnia della Guardia di Finanza di Civita Castellana e per l'amministrazione comunale l'assessore Lorena Sconocchia. Al termine della funzione religiosa l’intervento del maggiore Palmina La Vecchia comandante della compagnia. «Accogliamo con una gioia particolare quest'opera nella nostra "casa" - ha sottolineato - la caserma del Comando Compagnia di Civita Castellana.

Fino ad oggi la Compagnia non aveva una sua "Virgo Fidelis", e avremmo potuto scegliere una rappresentazione qualunque per averla tra noi e rivolgerci a lei per ringraziarla o cercare conforto nei momenti difficili. Invece, come dicevo, la gioia è particolare perché è stata realizzata nel contesto di un'altra istituzione, quella scolastica, in cui noi Carabinieri crediamo tantissimo e a cui offriamo disponibilità a progetti formativi per la cultura della legalità. In più, è stata realizzata da mani giovani e capaci, che hanno saputo infonderle bellezza, luce e amore. Bravissimi».