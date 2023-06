Incidente sulla Flaminia nella zona di Civita Castellana: auto finisce fuori strada, un ferito

Incidente sulla strada regionale Flaminia, al km 51, nel territorio di Civita Castellana. Per cause in corso di accertamento, un uomo residente a Capena (Roma) a bordo della sua auto ha perso il controllo del mezzo andando a finire fuori strada. L’auto è poi finita in un avvallamento a bordo strada, ribaltandosi su un fianco.

L’uomo, di 54 anni, è rimasto incastrato nel mezzo. Per liberarlo i vigili del fuoco, arrivati sul posto con cinque unità di personale e un fuori strada, sono intervenuti in pochi minuti.

Con loro i sanitari del 118 che hanno soccorso l’uomo per trasferirlo in ospedale. I carabinieri poi si sono occupati dei rilievi del caso.