Domenica 21 Novembre 2021, 10:39

Civita Castellana sempre più verde. Per la giornata nazionale dell'albero la festa è doppia.

C'è stata l'anteprima venerdì, con la consegna di quattro piante da frutto (mela, pera, susina e pesca) che sono state piantate nell'area verde della struttura comunale di via Berlinguer. Struttura che ospita i ragazzi del Cse Rosa Frezza Merlini, la casa famiglia Sergio Smargiassi e l'Abbraccio di Arianna.

A donare gli alberi sono stati due gruppi che animano da anni il Carnevale: i Jamaicani e le Cocorite, rappresentati da Alessandro Facchin, Alessio Di Giovanni, Luca Filippelli e Cinzia Frezza e Cristina Catena. «Un piccolo ma significativo gesto ha detto Frezza delle Cocorite per contribuire a migliorare la qualità dell'aria per il nostro territorio e a offrire un ambiente più sano alle future generazioni». Sulla stessa lunghezza d'onda Luca Rita capogruppo dei Jamaicani: «Abbiamo contributo ad aumentare il patrimonio verde della nostra città: piantare anche solo un albero è un gesto di fiducia nel domani e un investimento sul futuro».

Domani invece nel parco davanti alla scuola primaria Alberto Manzi in località La Penna, i carabinieri forestali di Civita Castellana, insieme agli alunni e gli amministratori locali, daranno vita all'iniziativa Un albero per il futuro piantando un albero autoctono all'interno del parco.Intanto lo spazio verde pubblico di via delle Magnolie si rifarà il look. Nelle prossime settimane prenderà il via un importante pacchetto di interventi di riqualificazione di questa zona in località Sassacci, per un importo di 50mila euro. Lo stanziamento troverà la totale copertura finanziaria grazie a un contributo del Gal (Gruppo azione locale).