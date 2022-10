Civita Castellana, a fuoco un'auto. Paura nella notte

Un'auto ha preso fuoco nella notte in via Terni. Tanta paura per i residenti che hanno visto sviIupparsi le fiamme dall'auto all'improviso poco dopo la mezzanotte. Non ci sono state conseguenze per i veicoli parcheggiati al fianco dell'auto che è andata in fiamme e tanto meno per le persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio in poco tempo e i carabineri della compagnia di Civita Castellana.