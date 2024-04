Civita Castellana, fiocco rosa in Comune: Giulia Pieri, presidente del consiglio comunale, mamma per la seconda volta

Giulia Pieri di Forza Italia, presidente del Consiglio comunale a Civita Castellana, è mamma per la seconda volta.

Ha dato alla luce a Roma una bimba di 2 chili e 525 grammi, Alice, che andrà a far compagnia al fratello Gianni Edoardo.

«Forza Italia di Civita Castellana - ha detto il vice sindaco Claudio Parroccini - intende unirsi alla gioia del presidente Pieri per la nascita della propria figlia. L’arrivo di Alice è un momento di festa per tutti quanti noi. Desideriamo esprimere i nostri migliori auguri a Giulia e alla sua famiglia per questo momento speciale. Siamo certi che Alice sarà circondata dall’affetto dei suoi cari. Benvenuta Alice!»