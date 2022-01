Civita Castellana, Bonhams per l'asta mondiale sceglie il museo delle Moto dei Miti

Un maxi raduno di collezionisti di motociclismo di tutto il mondo pronti a sbarcare nel Viterbese. La prima asta di motociclette da competizione da collezione in Italia, sarà ospitata dall'1 al 3 aprile nel prestigioso museo Moto dei Miti, di Genesio Bevilacqua, nella zona industriale di Civita Castellana.

La firma sull'evento è della britannica Bonhams, una delle più antiche e grandi case d'asta del mondo di belle arti, oggetti d'antiquariato, auto e moto fondata nel 1793.

L'iniziativa è il risultato di una nuova partnership, che vedrà il museo di Civita offrire una sede prestigiosa per la proposta in asta di oltre 100 motociclette da collezione. Raccontando l'evoluzione delle gare motociclistiche negli ultimi 50 anni, il museo riflette l'esperienza agonistica e professionale di Bevilacqua, pilota amatoriale e team manager professionista, la sua passione per lo sport e per la cultura delle due ruote. Proponendosi quindi come vetrina per alcune discipline sportive e moto da competizione più importanti dell'era moderna.

Dal 2007, Bevilacqua è il general manager della start-up Althea Racing Team, vincitrice di trofei nelle serie World Superbike e Supersport, tra cui due titoli mondiali nel 2011, rispettivamente con Carlos Checa e Davide Giugliano. Nel 2016, con Bmw come partner, Althea ha vinto nuovamente il Campionato Mondiale Superstock con in sella Raffaele De Rosa. Nella vendita di debutto, 27 motociclette della collezione di Genesio Bevilacqua verranno proposte in asta. Tra queste le due moto Campioni del mondo nel 2011: la Ducati 1198 Rs di Carlos Checa e la Ducati 1198 F12 di Davide Giugliano; e una delle Bmw S 100 Rr di Raffaele De Rosa, vincente nel 2016. Tutte le moto della collezione del museo sono on the button e pronte per la corsa, in quanto manutenute nell'officina interna da tecnici con anni di esperienza nel paddock e regolarmente guidate da Genesio e altri piloti professionisti. Nel quartier generale del club motociclistico, nell'area industriale di Prataroni, si stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli per far trovare a proprio agio chi arriverà per questa occasione a Civita Castellana.

«Finalmente arriviamo a un grande evento di dimensione mondiale nell'ambito del collezionismo motociclistico ha detto Bevilacqua - e sono orgoglioso di poter annunciare questo appuntamento del settore in Italia con Bonhams, che è la più importante casa d'asta al mondo nell'ambito motoristico. Parteciperanno i collezionisti da ogni parte del mondo con le proprio moto. Certamente Moto dei Miti è il palcoscenico più rappresentativo oggi in Italia e nel mondo per un evento di questa levatura. Penso che sia un orgoglio anche per la comunità civitonica».

Ben Walker, motorcycles Global head di Bonhams, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di ospitare la nostra asta di debutto in Italia, senza dubbio il Paese delle motociclette, e di avere l'uomo che ha sconfitto i giganti come nostro nuovo partner. Il suo spettacolare museo privato farà da cornice alla vendita e sarà aperto al pubblico per l'anteprima e per l'asta stessa»