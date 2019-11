Civita Castellana, Approvata dal consiglio comunale la mozione sul riconoscimento del lavoro usurante dei ceramisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il lavoro dei ceramisti al centro dell'attenzione dell'assise comunale a Civita Castellana. «Ieri è stata una giornata importante - ha annunciato Yuri Cavalieri consigliere comunale di Rifondazione Comunista - siamo riusciti a far approvare in Consiglio una nostra mozione che impegna il Comune ad attivarsi per il riconoscimento dei ''Lavori usuranti'' agli operai ceramisti del distretto». Si tratta di oltre duemila e cinquecento persone.«Siamo soddisfatti -ha proseguito Cavalieri - perchè salvo due piccole modifiche tecniche (concordate tra l'altro anche con alcuni operai presenti) , l'assemblea ha approvato in toto la nostra mozione anche nei paragrafi in cui facciamo riferimento all'azione cancerogena (riconosciuta dall'Unione Europea tramite la direttiva numero 217/2398 del 12 Dicembre 2017) della Silice Libera Cristallina presente nelle fabbriche con la quale gli operai ceramisti lavorano a stretto contatto».Rifondazione comunista ha sottolineto di aver dimostrato l'importanza della loro presenza all'interno delle istituzioni, presenza che anche se minoritaria è riuscita in pochi mesi a portare a termine il percorso di un tema cosi' importante.«Ringraziamo - ha concluso Cavalieri - infine tutti i capigruppo presenti in Consiglio che oltre al voto favorevole hanno sottoscritto la nostra mozione dando prova di collaborazione e di impegno per il raggiungimento di questo fondamentale obiettivo. Per noi questo passo non e' un punto di arrivo ma di partenza, continueremo nella nostra battaglia fino a quando non verra' riconosciuta la qualifica di ''Lavoro usurante'' e fino a quando non verra' certificato il correlamento tra Silice e canco ai polmoni anche per gli operai del nostro distretto».