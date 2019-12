Capodanno, Ricci (Pd): «De Carolis ha mentito al consiglio, ora tiri fuori le carte»

«L'assessore ha mentito all'intero consiglio comunale, è una cosa gravissima. Adesso vogliamo sapere tutto». Sul concerto di Capodanno si annuncia un'altra seduta di fuoco, giovedì prossimo, dopo quella del 12 novembre. Il consigliere del Pd Alvaro Ricci si scaglia contro Marco De Carolis, che l'ultima volta aveva parlato di varie proposte giunte per la notte di San Silvestro, tra cui quella del duo Demo Morselli e Marcello Cirillo. Proposta però arrivata a palazzo dei Priori solo dieci giorni dopo.

Il duo si esibirà in piazza della Rocca, ora è ufficiale. Ma ad annunciarlo era stato un giornale online l'11 novembre e la cosa era finita al centro di un'interrogazione di Ricci. «De Carolis – dice l'esponente dem - ha preso in giro il consiglio comunale, è incredibile. Alla mia interrogazione aveva risposto che c'erano varie proposte tra cui quella di Morselli e Cirillo. Invece ora scopriamo che non ce l'aveva affatto». La società proponente, The Boss srl, la scriverà infatti materialmente a Roma il 21 novembre, mentre al protocollo di palazzo dei Priori arriverà il 22: dieci giorni dopo le affermazioni dell'assessore.

«Non si mente in aula – continua Ricci - è una cosa gravissima». Non si meraviglia però. «Lo stile è sempre quello, è un modus operandi che si ripete: sulle gare questo Comune ha una sorta di allergia, come per il Natale». Anche in quel caso infatti il nome degli organizzatori era uscito prima del bando. «Non che l'amministrazione abbia violato nulla – precisa - ma non si fa così. La scelta artistica ci sta, è legittima, si può scegliere l'artista che si vuole. Va comunque data una motivazione. Ma la proposta di fatto era già pubblica. È un modo di amministrare, ad essere molto generosi, superficiale, tanto che quando ho sollevato il caso in aula non si è alzata una voce a difesa dell'assessore».

Resta il fatto che «De Carolis non ha detto la verità». E quindi adesso Ricci tornerà ad incalzarlo sulla vicenda per avere tutte le risposte. «Ora voglio sapere quali erano le altre proposte, quando sono arrivate e se c'era una valenza economica». Il costo del concerto sarà di 60 mila euro.

Ultimo aggiornamento: 11:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA