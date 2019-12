Capodanno, a piazza della Rocca il duo Morselli-Cirillo. Ma è caos sulle date

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto come da previsione: il Capodanno sarà affidato al duo Marcello Cirillo e Demo Morselli. Viterbo entra così in “Hit parade”, come il nome dello spettacolo che sarà ospitato in piazza della Rocca per una spesa totale di 60 mila euro. Solo che qualcosa non torna: l’indiscrezione era uscita l’11 novembre, l’assessore Marco De Carolis aveva comunicato al consiglio che quella del duo era solo una delle tante proposte arrivate, ma la data al protocollo è di undici giorni dopo, il 22.L’argomento – oggetto di discussione e imbarazzi in maggioranza – era stato dibattuto in aula il 12 novembre, dopo che un sito aveva pubblicato l’arrivo di Morselli e Cirillo presentandolo come cosa fatta. De Carolis era stato incalzato dalla minoranza, ma anche dal suo stesso partito, FdI, che attraverso il consigliere Luigi Maria Buzzi lo aveva invitato a smentire la notizia, poiché non c’erano atti. Questa la difesa dell’assessore nella sala d’Ercole: «Non c’è alcun atto, ma tra le tante proposte arrivate c’è anche questa».Gli atti sono arrivati, ma dopo. La giunta ha infatti deliberato appena martedì scorso «di realizzare lo spettacolo per il 31 dicembre 2019 con Demo Morselli e Marcello Cirillo con la Demo band – si legge - Emanuela Aureli, il cantante pop-trap Antony Niespolo e dj Luca Lazzari, come da proposta pervenuta in data 20/11/2019 della società The Boss srl». A parte l’errore sulla data della proposta, firmata a Roma il 21 e protocollata in Comune il 22, emerge che quando De Carolis ha parlato al consiglio – almeno stando agli atti – non era ancora stata né scritta, né tantomeno ricevuta da palazzo dei Priori. Un po’ come accaduto per il Natale, di cui si conosceva il nome dell’organizzatore ancora prima che uscisse il bando.La serata inizierà alle 22,30 con Lazzari, speaker di Radio 101, che presenterà il duo Morselli e Cirillo: insieme alla Demo band e Francesca Borrelli proporranno alcuni brani, seguiti da altri 3-4 di Niespolo. Alle 23,15 le imitazioni della Aureli, poi cinque minuti prima della mezzanotte tutti sul palco per il countdown, quindi il concerto vero e proprio di Marcello e Demo. I costi: 43.340 euro per gli artisti, più le spese viaggio, ospitalità degli artisti, agibilità, palco, service audio e luci, consolle per il dj, transenne, gazebo riscaldati, energia elettrica, Siae, piano sicurezza e security. Tetto massimo 60 mila euro.