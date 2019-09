Caffeina è pronta a sbarcare anche a Civitavecchia

Nel futuro di Civitavecchia potrebbe esserci una collaborazione con la Fondazione Caffeina di Viterbo. Tra gli amministratori locali e la dirigenza del gruppo che per anni, tra gli altri eventi, ha organizzato il Caffeina Christmas Village nel capoluogo della Tuscia ci sono stati diversi contatti negli ultimi giorni e proprio dalla Fondazione dovrebbero arrivare a Civitavecchia nei prossimi giorni per un sopralluogo.



A prendere contatti con il presidente Carlo Rovelli è stata la presidente del consiglio comunale Emanuela Mari, col placet del sindaco Ernesto Tedesco. «Sono un'appassionata delle iniziative di Caffeina per anni ho portato mio figlio a Viterbo per Natale e leggendo su internet che quest'anno non ci sarebbe stato il Christmas Village per problemi con l'amministrazione viterbese, mi sono fatta avanti. Ho preso il numero trovato su Facebook e li ho contattati per valutare la possibilità di una futura collaborazione con Civitavecchia».



Un primo incontro con la dirigenza di Caffeina c'è stato un paio di giorni fa al carcere di Aurelia al termine del concerto di Enrico Ruggeri. «Sarà difficile riuscire a fare qualcosa per Natale - ammette la Mari - visto che la Fondazione ha già un impegno per tutto il mese delle festività col comune di Sutri, ma la speranza è l'ultima a morire. Nei prossimi giorni comunque dovrebbero venire a fare un sopralluogo per organizzare qualche iniziativa in primavera o in estate. Mi sono sembrati molto interessati alla piazza civitavecchiese, visto anche l'alto numero di croceristi che ci transitano e ho saputo che avevano preso contatti anni fa anche con l'ex presidente dell'Authority Pasqualino Monti».

A confermare le parole del presidente della massima assise è lo stesso presidente di Fondazione Caffeina, Carlo Rovelli. «Vedrò il sindaco Tedesco - afferma - giovedì 19 settembre per confrontarci a vedere cosa si può fare insieme. Per Natale sarà difficile organizzare qualcosa, ma per il futuro il discorso è diverso. Sono molto felice di avviare una collaborazione con un comune importante come è Civitavecchia».