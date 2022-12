Sabato 17 Dicembre 2022, 00:12

Sbattuto fuori dal bingo per due volte, torna armato di spada per vendicarsi. Un uomo di Canepina, A.F. del 1955, giovedì sera dopo le 21,30 ha aggredito l’uomo che gli sbarrava la strada : v oleva entrare nella sala giochi di via Garbini e niente lo avrebbe fermato. Ma quando si è sentito imporre l’alt non ci ha pensato due volte: ha sguainato la spada e colpito la guardia di sicurezza.

La vittima è rimasta ferita lievemente alla spalla e trasportata al pronto soccorso. Sul posto, allertati dai clienti e dal personale del Bingo, sono arrivati gli agenti della Volante della Questura , che hanno tentato di fermare il 67enne e il suo amico , un 49enne .

I due, visibilmente agitati, erano alle prese con la spada e gridavano “vi ammazziamo tutti” quando i poliziotti sono riusciti a bloccarli. Bloccati e trasportati negli uffici della Questura , sono stati identific ati e subito dopo accusati - in stato di libertà - di minacce aggravate, lesioni e porto abusivo di armi e strumenti atti ad offendere. Il 67enne di Canepina , durante la sua lunga nottata , non era solo ma in compagnia di un cittadino algerino . Anche lo straniero avrebbe partecipato all’aggressione all’addetto alla sicurezza. Secondo quanto ricostruito dagli agenti , l’uomo nei giorni scorsi era stato a giocare al Bingo ma ben due volte era stato accompagnato all’uscita. Un accompagnamento forzato dovuto alla sua irruenza in sala. Il 67enne non avrebbe affatto gradito i modi della sicurezza e durante l’ultima uscita avrebbe avvertito tutti: «Torno e vi ammazzo».

Una minaccia che avrebbe tentato di mettere in pratica proprio due sere fa, quando si è presentato al civico 23 di via Garbini con una spada di oltre un metro. L’arma è stata sequestrata dalla polizia , almeno fino al momento del giudizio. Si tratta di una spada lunga 105 centimetri , che avrebbe potuto essere anche più offensiva. Al momento i d ue sono liberi, ma sarà difficile che personale della sicurezza della sala gioco di via Garbini decida di farli entrare per tentare la fortuna. A testimonianza di quanto accaduto giovedì sera ci sono anche le immagini delle telecamere di sicurezza del piccolo centro commerciale , che avrebbero immortalato il 67enne mentre scende dalla sua auto con la spada in mano. Immagini che saranno utilizzate per rafforzare le accuse contro di lui.