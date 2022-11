Esce dalla sala Bingo: cinese stroncato da un malore in strada a 57 anni

Ha avvertito un malore quando ormai si trovava a poca distanza dalla sua abitazione, ma nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi per lui non c'è stato scampo. È accaduto l'altra notte a Corropoli, lungo la trafficata statale 259. La vittima è un 57enne di nazionalità cinese, con regolare permesso di soggiorno. Una persona conosciuta in zona tra i suoi connazionali.

A dare l'allarme, intorno alle 2 di notte, sono stati alcuni automobilisti che a quell'ora hanno visto accasciato a terra l'uomo, sul ciglio della strada, ed hanno subito chiamato il 118. Sul posto subito dopo sono arrivati anche i carabinieri che hanno potuto constatare che non c'erano segni di violenza. Secondo una prima ricostruzione il 57enne aveva trascorso la serata nella vicina sala Bingo e a piedi stava tornando da solo a casa nella zona industriale quando avrebbe avvertito un malore, molto probabilmente un infarto. Oggi il medico legale Gina Quaglione eseguirà, su disposizione della procura, la ricognizione cadaverica. Come emerso da un primo accertamento dei sanitari subito intervenuti, il 57enne sarebbe deceduto per un arresto cardio circolatorio.