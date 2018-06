Ballottaggio, alle 12 ha votato il 14,45 per cento: 5 punti in meno rispetto al primo turno

Palazzo dei Priori: per la scelta del nuovo sindaco alle 12 hanno votato il 14,45 per cento degli aventi diritto, ovvero 7.704 elettori su 53.289. Al primo turno alla stessa ora si erano recati alle urne il 19,74 per cento, al momento il calo è dunque di oltre 5 punti percentuali.



Il candidato sindaco del centrodestra Giovanni Arena (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Fondazione) ha già votato al seggio di Pianoscarano, mentre Chiara Frontini (Viterbo 2020 e Viterbo cambia) a quello dell'istituto "Paolo Savi".



Le operazioni di voto andranno avanti fino alle 23, po inizierà lo spoglio.

Domenica 24 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:42



