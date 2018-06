Viterbo al ballottaggio: la città sceglie il suo nuovo sindaco

di Massimo Chiaravalli

Il futuro della Viterbo dei prossimi cinque anni si decide oggi. Chi sarà il nuovo sindaco della città dei Papi? La scelta è tra Giovanni Maria Arena e Chiara Frontini, tra i partiti del centro-destra e le liste civiche, tra l'esperienza e il cambiamento.



Alle urne sono chiamati 53.289 elettori, ovvero 25.446 uomini e 27.843 donne, di cui 429 comunitari: saranno loro a stabilire la sorte dei due aspiranti sindaci. Le urne delle 66 sezioni sparse nella città e nelle frazioni si apriranno alle 7 per chiudersi alle 23, lo spoglio inizierà subito dopo e i risultati arriveranno con ogni probabilità più velocemente rispetto al primo turno, essendo la scelta limitata a due nomi, senza più il calcolo delle preferenze ai candidati di lista.



Il 10 giugno, al primo turno, era andata così: affluenza al 62,97 per cento. Nelle amministrative di cinque anni prima, nel 2013, era stata superiore, pari al 67,37, ridottasi al ballottaggio al 50,6. E questa sarà proprio una delle chiavi di lettura di questa tornata elettorale, perché bisogna vedere quante persone decideranno di tornare a votare, visto che al secondo turno un calo fisiologico si registra sempre.



Arena, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Fondazione, al primo turno aveva ottenuto il 40,22 per cento, grazie alle sue 13.022 preferenze. Frontini, appoggiata dalle due liste civiche Viterbo 2020 e Viterbo cambia, aveva invece registrato un 17,56 per cento, in virtù di 5.684 preferenze. Il primo punta a mantenere il consistente vantaggio sull'avversaria, aggiungendo quanto basta per superare il 50 per cento.



Ma la seconda in questi giorni ha cercato in ogni modo di recuperare terreno, nella speranza di convincere chi non le aveva dato fiducia al primo turno.



Arena e Frontini hanno deciso di non apparentarsi con nessuno, ma gli altri candidati a sindaco chi voteranno? In molti hanno lasciato libertà di scelta, tranne rare eccezioni. Qualche abboccamento qua e là c'è stato, ma nessuna indicazione palese è arrivata da Celletti, Erbetti, Serra, Rossi e Taglia, anche se l'ultimo è più vicino alle posizioni di Salvini.



Il Pd, tanto per cambiare, si è spaccato. L'attuale assessore Alvaro Ricci ha dato il suo endorsement a Frontini, mentre la segreteria comunale si è affrettata a ribadire che si tratta di una scelta personale. Ciambella non ha dato indicazioni di voto ma essendo la lista dem a trazione fioroniana, il terzo consigliere scatterebbe solo con la vittoria di Arena.



Domenica 24 Giugno 2018



