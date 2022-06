Attivato il piano antincendio boschivo dell'Università Agraria di Tarquinia

Oltre 2500 ettari di patrimonio boschivo controllati a vista. È il piano antincendio dell’Università Agraria di Tarquinia, che dal 15 luglio e fino al 30 settembre vedrà in allerta forze dell’ordine e volontari per la salvaguardia dell’ambiente.

La pianificazione è stata promossa dall’assessore Alessandro Sacripanti e fortemente sostenuta dal Presidente Sergio Borzacchi per la sensibilizzazione e il monitoraggio per il contrasto agli incendi sul patrimonio dell’ente. «Anche quest’anno - riferisce l'Assessore Sacripanti - abbiamo inviato la nota alla prefettura di Viterbo con il piano per il monitoraggio dei boschi nel periodo di maggior rischio incendi stabilito dalla Regione Lazio. L’iniziativa ha anche l’obiettivo di estendere una cultura della prevenzione sul territorio per la difesa dell’ambiente e dei boschi come interesse di tutta una comunità. Sarà molto importante - conclude l’assessore Sacripanti - in caso di avvistamento di un incendio avvisare con tempestività le autorità competenti».

Della campagna antincendio sono stati informati il sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi, la Polizia locale, i Vigili del fuoco, i carabinieri Forestali, la Polizia di Stato e i volontari dell’Aeopc, oltre a Anlc, Federcaccia e associazione Volo Sportivo. Per una maggiore sensibilizzazione è stato divulgato sul territorio il manifesto informativo con lo slogan “Aiutaci anche tu, chiama” con il numero verde 803555 della sala operativa regionale di Protezione civile da chiamare in caso di avvistamento di un incendio boschivo.