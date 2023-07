Domenica 9 Luglio 2023, 05:40

Ancora violenza sulle spiagge di Montalto di Castro. Venerdì notte un ragazzo è stato accoltellato all’uscita di una discoteca. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Tuscania, coordinati dalla Procura di Civitavecchia.

Secondo quanto ricostruito, fino a questo momento, durante una serata in discoteca 5 ragazzi avrebbero iniziato a litigare e complice qualche bicchiere di troppo la lite si sarebbe trasformata in rissa. I ragazzi, tutti molto giovani, si sarebbero affrontati fuori il locale di Montalto Marina per darsele di santa ragione. Ma durate la colluttazione uno dei giovani avrebbe estratto un coltello e colpite il rivale al fianco destro.

Il giovane è stato subito portato al pronto soccorso di Tarquinia dove è stato medicato e rimandato a casa. All’inizio si temeva che il fendente potesse aver colpito il rene ma fortunatamente la ferita non era così profonda. I carabinieri della stazione di Montalto di Castro, allertati dai clienti del locale, sono subito arrivati davanti alla discoteca per i primi accertamenti. Dopo aver ascoltato alcuni testimoni sarebbero risaliti all’identità dei cinque ragazzi. Ragazzi che nelle prossime ore saranno tutti sentati, mentre la vittima, già dimessa dall’ospedale, potrebbe presentare denuncia per lesioni.

Non è il primo caso di violenza che avviene lungo le coste viterbesi in questa estate. La settimana scorsa alla pineta, poco lontano dal luogo dell’accoltellamento di due giorni fa, un 30enne tunisino è rimasto vittima di una sparatoria. I due fatti non sarebbero in alcun modo collegati. La sparatoria sarebbe maturata nell’ambito dello spaccio e le indagini mirano a scoprire il gruppo di spacciatori che riforniscono tutto il litorale.

L’accoltellamento invece riguarda la movida vera e propria, giovani viterbesi che durante il fine settimana cercano divertimento sopra le righe nelle discoteche di Montalto Marina. Seppur non collegati i fatti hanno destato scalpore e fatto alzare l’asticella dei controlli.