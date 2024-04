Avezzano, accoltellato alla stazione: caccia a una baby-gang

Ferito con un coltello a un braccio da due giovani stranieri davanti alla stazione di Avezzano. È quanto al momento riferito dalla vittima dell'aggressione, un tunisino di 21 anni, soccorso ieri mattina ai giardinetti di Piazza Matteotti. In particolare polizia e sanitari sono intervenuti in piazza per la segnalazione di un uomo accoltellato. Successivamente in centro, a Piazza Risorgimento, sono stati rintracciati due minorenni, uno sanguinava e presentava una ferita da arma da taglio sul braccio. Uno è stato fermato e arrestato, mentre l'altro è riuscito a scappare ma gli inquirenti lo stanno cercando. L'arrestato è un egiziano che fa parte di una comunità per minori non accompagnati della Valle Roveto.

Si tratta dell'ennesimo accoltellamento nella piazza davanti la stazione: immediato l’intervento degli agenti della Polfer che si trovavano, in caserma, a pochi metri di distanza, che dopo aver assistito il ferito chiedendo l’intervento dell’ambulanza del 118, si sono attivati per individuare i responsabili. Gli uomini del Commissariato stanno cercando di ricostruire la dinamica del violento episodio non solo con l’aiuto della videosorveglianza comunale, ma anche sentendo alcuni testimoni che erano presenti in quel momento. Gli inquirenti, trattandosi di minori, sulla vicenda mantengono un certo riserbo. Le indagini sull'accaduto sono in corso da parte della polizia, ma sembra che il movente del gesto risieda in un tentativo di rapina. «Sicuramente le persone coinvolte si conoscevano- racconta un testimone- anche perché tra loro , prima dei fatti violenti, c’è stata una vivace discussione».

Le indagini sull'accaduto sono in corso da parte della polizia per arrivare a ricostruire la dinamica dell’accoltellamento e i motivi che l’hanno provocata.

E’ certo che ai giardinetti non è il primo caso che si verifica, anzi da sempre i commercianti lamentano che sono gli stranieri che fanno il bello e cattivo tempo. Episodi di violenza e furti si sono sempre verificati ed è per questo che l’amministrazione comunale in passato aveva predisposto il servizio fisso di una pattuglia della polizia locale. E ieri il sindaco Giovanni Di Pangrazio in una nota ha precisato:«Un plauso agli agenti della Polfer e della Polizia di Stato di Avezzano che, prontamente e con rapidità, questa mattina, hanno individuato e bloccato il presunto responsabile di un episodio avvenuto nei pressi di Piazza Matteotti. Oggi stesso, all’assessore alla sicurezza e al Comandante della Polizia Locale, ho integrato la direttiva per istituire dalle 9.00 alle 19.00 il sabato presso Piazza Matteotti un controllo attraverso lo stazionamento di un automezzo per la prevenzione di questo tipo di reati».