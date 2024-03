Un minorenne è stato accoltellato al collo in un fast food di via Tiburtina a Roma. Sul posto la polizia che ha bloccato il presunto autore dell'aggressione. Si tratta di un 17enne che è stato denunciato. Gli agenti hanno recuperato il coltello nei pressi del locale. Il minorenne è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

