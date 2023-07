Lunedì 10 Luglio 2023, 06:10

Montalto Marina blindata lo scorso sabato notte dalle forze dell’ordine per contrastare atti violenti e lo spaccio di stupefacenti. I carabinieri, coordinati dal maggiore Pasqualina Frisio della compagnia di Tuscania, hanno presidiato fino a notte tarda la zona: molti i posti di controllo secondo il piano di sicurezza della Prefettura avviato il giugno scorso.

L’operazione è arrivata dopo che, venerdì notte, un ragazzo è stato accoltellato all’uscita di una discoteca. Sull’episodio indagano gli stessi carabinieri, coordinati dalla Procura di Civitavecchia. Secondo quanto ricostruito, nella serata in discoteca 5 ragazzi avrebbero iniziato a litigare, poi sarebbe scoppiata la rissa. I ragazzi, molto giovani, si sarebbero affrontati fuori il locale della Marina e uno dei giovani è stato colpito al fianco da una coltellata.

L’operazione di ieri notte è nata dopo che in prefettura sindaci e forze dell’ordine si sono uniti per garantire a cittadini e turisti una estate in sicurezza. Il dispositivo coinvolge, fino a settembre, l’Arma, la polizia, la Guardia di finanza, la polizia locale e la Guardia costiera. Sabato sono state numerose le autovetture fermate lungo le strade al lido di Montalto, mentre i giovani sono stati sottoposti ad attenti controlli anche con i cani antidroga. L’utilizzo dei cani e l’attenzione dedicata ai giovani hanno scoraggiato attività illegali e rassicurato i cittadini. È un servizio fondamentale poiché le abilità olfattive dell’animale portano a individuare sostanze stupefacenti presenti nelle auto e tra le persone controllate.

Con i carabinieri, lo scorso weekend anche gli agenti di una pattuglia della Polizia locale di Montalto, che hanno svolto i controlli sulle strade di accesso al lido e nelle zone di maggiore affluenza. Le attività di prevenzione proseguiranno per tutta l’estate, in particolare durante i fine settimana, quando tantissimi giovani si riversano sulla costa per trascorrere la serata. «L’impegno continuo delle autorità nel garantire la sicurezza dei residenti e dei turisti merita il sostegno di tutti. Ma il supporto dei cittadini è fondamentale, ovvero quello di segnalare alle forze dell’ordine fenomeni illeciti e comportamenti sospetti», raccomandano le forze dell’ordine.