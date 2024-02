A Civita Castellana e Ronciglione il Carnevale dei bambini

I due maggiori Carnevali della provincia festeggiano il Giovedi grasso con la festa dei bambini.

A Civita Castellana è in programma una mini sfilata con carri allegorici e la pertecipazione degli aluni delle elementrari e medie .Partenza dal largo Madonna Delle Rose - via Roma. In piazza Matteotti, animazione per bambini ed esibizione musicale degli studenti dell’istituto Dante Alighieri guidati dalla professoressa Laura Ammannato.

A Ronciglione il Carnevale dei bambini prevede carri e le mascherate dei più piccoli che sfilano insieme alle maschere spontanee, in un tripudio di colori e creatività. La festa del Giovedì grasso prosegue alle ore 17 in piazza della Nave, con tozzetti e vino per i grandi, offerti dalla Confraternita di Sant'Orso e la merenda per tutti i bambini.