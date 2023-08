Ufficiale, Lecco riammesso in serie B: Perugia in C

Il Lecco , attraverso un comunicato ufficiale, ha espresso piena soddisfazione per l'esito positivo della decisione del Consiglio di Stato riguardante la controversia che ha tenuto banco per tutta l'estate. Il secondo grado della giustizia amministrativa ha confermato il diritto del club stabilendo dunque che il Perugia rimarrà in Serie C e il Lecco verrà confermato in Serie B. La squadra esprime gratitudine per il supporto delle autorità, evidenziando come questo riconosca la trasparenza e la coerenza del percorso intrapreso dal club. "La Calcio Lecco esprime la sua profonda soddisfazione e gratitudine per l'esito positivo emerso dalla recente decisione del Consiglio di Stato riguardo alla questione in discussione"