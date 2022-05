Torino, tutta la squadra a Superga

Il Torino Fc celebra l'anniversario della tragedia di Superga, dove la squadra è salita nel pomeriggio per la messa a suffragio delle vittime e la lettura dei nomi dei 31 caduti di quel 4 maggio 1949. Questa mattina il ricordo nel cimitero Monumentale, alla presenza del sindaco, Stefano Lo Russo, e del patron granata Urbano Cairo. Al Filadelfia, il tempio granata ricostruito dopo anni di abbandono, Belotti e compagni si sono allenati invece alle 12,30. Una seduta a porte aperte, come non accadeva ormai da tempo