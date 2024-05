Champions League, Ancelotti: «Il Real Madrid dovrà soffrire per la vittoria»

"È una settimana da godersi, tenendo conto di ciò che accadrà in una finale. Le difficoltà, la rivalità, ma penso che fino a venerdì ce la godremo perché arrivare in finale è sempre un successo in una stagione, soprattutto in una finale di Champions League. Abbiamo l'idea che sia un successo, che abbiamo fatto molto bene. Quindi fino al giorno della finale ce la godremo". Lo ha detto il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, a proposito della finale di Champions League di sabato prossimo a Wembley contro il Borussia Dortmund. "Non pensiamo di essere favoriti, pensiamo di dover giocare una partita contro una rivale che ha meritato di arrivare in finale, perché ha fatto molto bene, ha eliminato squadre di grande qualità, ha eliminato il PSG in semifinale, l'Atlético Madrid, quindi, una squadra che ha dimostrato qualità, che ha dimostrato impegno, che ha dimostrato una grande attitudine. Siamo convinti che dobbiamo soffrire, che dobbiamo lottare e che dobbiamo lottare, come in tutte le finali", ha concluso Ancelotti.