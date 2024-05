Sorloth come Castellanos: l'attaccante del Villarreal fa 4 gol al Real Madrid

EMBED





La penultima giornata de LaLiga ha emesso gli ultimi verdetti. Così in zona retrocessione il verdetto "condanna" il Cadice, che contro il Las Palmas non va al di là dello 0-0 e, in virtù del pareggio del Maiorca, 2-2 con l'Almeria, è la terza e ultima squadra retrocessa in seconda divisione. Il Barcellona batte 3-0 il Rayo Vallecano (doppietta di Pedri e gol di Lewandowski) e mantiene il secondo posto: il Girona rimane a quattro punti nonostante il successo per 3-1 sul campo del Valencia. Si è decisa anche la lotta per l'Europa: la Real Sociedad va a vincere 2-0 sul campo del Betis Siviglia e raggiunge i 'cuginì baschi dell'Athletic Bilbao in Europa League, mentre proprio il Betis giocherà la Conference. Fuori da tutto il Villarreal, che rimonta il Real Madrid nello spettacolare 4-4 dell'Estadio de la Ceramica: grande protagonista Sorloth, autore di un poker e ora Pichichi del campionato, con 23 reti e davanti a Dovbyk del Girona che è a quota 21 e Bellingham del Real terzo a 19.