Totti scivola e sbaglia il calcio di rigore alla Kings World Cup

Un nuovo capitolo si apre per il progetto Kings, nato in Spagna, cresciuto nelle Americhe e ora giunto in Italia con la creazione della Kings League Italia nel 2024. L'annuncio è stato fatto durante la Kings World Cup in Messico, prima della partita degli Stallions, squadra capitanata da Francesco Totti. Il presidente Blur, insieme a Gerard Piqué e Miguel Layún, ha svelato la novità attraverso un divertente video, con Zlatan Ibrahimović come protagonista. Le iscrizioni al draft sono già aperte, promettendo di coinvolgere un Paese appassionato di calcio e con un forte ecosistema di streamer e creator. La Kings League, ideata per unire il calcio all'intrattenimento, ha già consolidato la sua presenza con la Americas Kings League Santander e la Kings World Cup. Guidata da Gerard Piqué e supportata da un recente finanziamento di 60 milioni di euro, l'espansione globale del progetto Kings continua con nuove leghe in arrivo in molti altri Paesi.

Francesco Totti sbaglia un calcio di rigore

Francesco Totti, ieri sera, ha debuttato alla Kings World Cup con i suoi Stallions, battendo per 3 a 2 i colombiani dei Medallo City. La vittoria è stata resa possibile grazie a un gol del presidente Blur dal dischetto (con il president penalty) e al gol (che valeva doppio) di Michele Trombetta, reduce dagli impegni nel campionato di Serie D con la squadra emiliana del Corticella. È stata una serata dai due volti per l'ex capitano della Roma, che ha sbagliato un rigore, scivolando al momento della battuta.